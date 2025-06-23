Ральф Шумахер: в McLaren расставили приоритеты между пилотами

Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер полагает, что для Ландо Норриса борьба за титул в сезоне-2025 закончена. По мнению немецкого эксперта, в McLaren уже решили сделать Оскара Пиастри пилотом номер один.

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«Скорее всего, в команде уже расставили приоритеты и в оставшейся части сезона предпочтение будет отдано Пиастри. Норрис оказался слишком слаб и допускает огромное количество ошибок, как в том числе абсолютное бессмысленное столкновение с напарником в Монреале. Ландо извинился за аварию, и это пример того, насколько он замечательный человек. Но хорошие парни редко становятся чемпионами», – сказал Ральф в эфире немецкого Sky Sport.

После 10-ти из 24-х этапов Пиастри лидирует в чемпионате. Норрис – второй с отставанием 22 очка.