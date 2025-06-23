«Ньюи вовсе не диктатор». Руководитель Aston Martin опроверг миф о легендарном конструкторе
Руководитель команды Aston Martin Энди Коуэлл опроверг предположения о том, что Эдриан Ньюи придерживается диктаторского стиля управления, и отметил, что легендарный инженер с самого начала работы в коллективе продемонстрировал кооперативный и аналитический подход.
Напомним, в марте этого года Ньюи присоединился к Aston Martin в роли управляющего технического партнёра после длительной карьеры в Red Bull. 66-летний специалист уже активно влияет на направление развития команды в преддверии введения нового технического регламента и стратегического союза с Honda в 2026 году.
В беседе со Sky F1 во время гоночного уик-энда в Канаде он подчеркнул, что подход Ньюи далёк от авторитарного:
«Он присоединился к нам в начале марта и сразу же понял правила, концепцию, созданную командой на данный момент. Он инженер, он работает с чертежной доской, но исключительно хорошо действует в небольшой группе, где просто рассказывает о деталях гоночного автомобиля. Это не диктаторский подход – он очень вникает в детали и объясняет вещи с самых базовых принципов».
Коуэлл также отметил, что Ньюи уже оказывает непосредственное влияние на работу команды в рамках гоночных уик-эндов:
«Он рассматривает всё с точностью до мелочей – например, как изменить дорожный просвет за две минуты между сессиями, чтобы мы могли адаптировать настройки прямо во время гонки. У него огромный опыт, и для нас это по-настоящему захватывающее время».