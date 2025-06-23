Руководитель Aston Martin опроверг миф о легендарном конструкторе

Руководитель команды Aston Martin Энди Коуэлл опроверг предположения о том, что Эдриан Ньюи придерживается диктаторского стиля управления, и отметил, что легендарный инженер с самого начала работы в коллективе продемонстрировал кооперативный и аналитический подход.

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Напомним, в марте этого года Ньюи присоединился к Aston Martin в роли управляющего технического партнёра после длительной карьеры в Red Bull. 66-летний специалист уже активно влияет на направление развития команды в преддверии введения нового технического регламента и стратегического союза с Honda в 2026 году.

В беседе со Sky F1 во время гоночного уик-энда в Канаде он подчеркнул, что подход Ньюи далёк от авторитарного:

«Он присоединился к нам в начале марта и сразу же понял правила, концепцию, созданную командой на данный момент. Он инженер, он работает с чертежной доской, но исключительно хорошо действует в небольшой группе, где просто рассказывает о деталях гоночного автомобиля. Это не диктаторский подход – он очень вникает в детали и объясняет вещи с самых базовых принципов».

Коуэлл также отметил, что Ньюи уже оказывает непосредственное влияние на работу команды в рамках гоночных уик-эндов: