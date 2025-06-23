Компания Liberty Media завершила процесс покупки MotoGP

«Либерти Медиа» стала новым владельцем MotoGP.

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Компания «Либерти Медиа», которой принадлежат коммерческие права на «Формулу-1», завершила процесс приобретения серии MotoGP, оформив сделку по приобретению компании «Дорна».

Изначальное предложение о покупке MotoGP было сделано еще в апреле 2024 года, но сделка получила одобрение только сейчас, поскольку Еврокомиссия занималась ее проверкой на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам сделки «Либерти Медиа» будет принадлежать 84 процента акций «Дорны», а еще 16 процентов – руководству MotoGP.