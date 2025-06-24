Монтойя назвал пилота, который мог бы заменить Цуноду в Red Bull

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар мог бы заменить Юки Цуноду в «Ред Булл».

© Чемпионат.com