Вольф категорично высказался о потенциале 40-летнего Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что никогда не следует недооценивать возможности 40-летнего гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Льюис перешёл в «Скудерию» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. В итальянской команде британец столкнулся с трудностями и сейчас занимает шестое место в общем зачёте пилотов.

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