Бред Питт восхитился гонщиком Хэмилтоном

Известный актёр Брэд Питт похвалил Льюиса Хэмилтона за чрезвычайно полезную роль в съёмках нового фильма о Формуле 1. Недавно в Лондоне состоялась премьера фильма о вымышленной гоночной команде Apex GP. Семикратный чемпион мира был продюсером, поэтому фильм остался аутентичным.

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