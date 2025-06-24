Бред Питт восхитился гонщиком Хэмилтоном

Бред Питт: Знания Льюиса Хэмилтона очень помогли при съёмках фильма
Известный актёр Брэд Питт похвалил Льюиса Хэмилтона за чрезвычайно полезную роль в съёмках нового фильма о Формуле 1. Недавно в Лондоне состоялась премьера фильма о вымышленной гоночной команде Apex GP. Семикратный чемпион мира был продюсером, поэтому фильм остался аутентичным.
«Прежде всего, у нас есть Льюис Хэмилтон в качестве продюсера, и его знания нам очень помогли. Он направлял нас, говоря: «Нет, нет, нет, это не сработает, нужно сделать вот так», и его знания просто невероятны. Он знает, что нужно делать в 12-м повороте, а что в 16-м, и что на прямой звук должен быть более глубоким. Он такой точный, это невероятно! На самом деле, режиссёр фильма Джо Косински сначала нашёл Льюиса, а потом меня. Он сказал, что если у него будет такая поддержка, то мы сделаем всё возможное с камерами и автомобилями», — цитирует Питта издание Crash.