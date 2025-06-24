Журналист предсказал, когда Цуноду выгонят из Red Bull

Лишь большой шаг вперед спасет Цуноду в «Ред Булл», предположил Бенсон.

© Sports.ru

Редактор BBC Эндрю Бенсон поделился мыслями о составе «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026.

«Юки Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл», если не будет сильных улучшений. Ожидается, что его заменит Изак Аджар, который впечатляюще начал карьеру в «Рейсинг Буллз». Француз станет напарником Макса Ферстаппена, если допустить, что нидерландец останется на своем месте. У британца Арвида Линдблада, который проводит первый год в «Формуле-2» и занимает третье место в чемпионате, хорошие шансы на повышение в «Рейсинг Буллз». Сохранит ли Лиам Лоусон свой кокпит – открытый вопрос», – написал журналист.

Бенсон также высказался о других командах, где возможны перестановки – «Мерседесе» и «Альпин»: