Вольф назвал преимущество Пиастри, которое он хотел бы видеть у Антонелли

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу гонщика своей команды Андреа Кими Антонелли.

Вольф назвал преимущество Пиастри, которое он хотел бы видеть у Антонелли
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«Сколько лет потребуется Антонелли, чтобы регулярно выигрывать гонки? За последние несколько лет ситуация изменилась, потому что стало очень сложно управлять шинами. Важно, чтобы они не скользили и не перегревались, потому что тогда теряешь массу времени на круге. Это ограничение для начинающих пилотов. Хорошим примером может служить Пиастри, который лидирует в чемпионате. На самом деле ему потребовалось полтора года, чтобы в некотором роде догнать Ландо Норриса, и это первый год, когда у него преимущество перед ним», — сказал Вольф в Bloomberg Hot Pursuit Podcast.