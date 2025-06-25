Mercedes и Ферстаппен тайно ведут переговоры

Чемпион Формулы 1 сезона-2016 Нико Росберг считает, что между Максом Ферстаппеном и Mercedes могут быть тайные переговоры, несмотря на то, что с Джорджем Расселом в скором времени должно быть продлено соглашение.

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