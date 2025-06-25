Нико Росберг: Mercedes и Ферстаппен тайно ведут переговоры
Чемпион Формулы 1 сезона-2016 Нико Росберг считает, что между Максом Ферстаппеном и Mercedes могут быть тайные переговоры, несмотря на то, что с Джорджем Расселом в скором времени должно быть продлено соглашение.
«Red Bull Racing не глупа. Они заплатили Максу целое состояние и подписали с ним контракт на несколько лет. Я не думаю, что он может просто сбежать. Но в то же время нельзя заставить его остаться. Если он хочет уйти, в какой-то момент им придётся это принять. С другой стороны, есть ещё ситуация с Джорджем Расселом в Mercedes. С этим есть некоторые задержки, потому что Тото Вольф должен был бы подписать с ним контракт уже сейчас. Это его гонщик номер один, и его результаты в этом сезоне снова впечатляют. Возможно, на заднем плане ведутся какие-то переговоры со стороны Ферстаппена», — сказал Росберг Sky Germany.