Популярный онлайн-кинотеатр выпустит фильм про Хэмилтона

Компания Apple TV приступит к съёмкам документального фильма о семикратном чемпионе мира Формулы 1 Льюисе Хэмилтоне. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Тим Кук.

«Биография Хэмилтона невероятно вдохновляет. Парень из обычной рабочей семьи сломал все стереотипы, прошёл огромный путь и стал самым успешным гонщиком в истории Ф1. Могу сказать, что мы снимем документальный фильм о Льюисе. Уверен, его история вдохновит миллионы людей», – заявил Кук в интервью американской газете Variety.

Хэмилтон является первым и пока единственным чернокожим гонщиком в истории Ф1. За 19 лет участия он выиграл 105 гонок и завоевал семь чемпионских титулов и делит по этому показателю первую строчку с Михаэлем Шумахером.