Гонщик Mercedes окончил школу

Гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли сдал выпускные экзамены и окончил школу всего через несколько дней после того, как впервые поднялся на подиум в Формуле 1 на Гран При Канады. После финиша третьим в Монреале новичок Mercedes вернулся домой в Казалеккьо-ди-Рено, чтобы сдать выпускные экзамены.

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«Я был довольно напряжён, потому что у меня было мало времени на подготовку. Но я сделал всё, что мог», — сказал он журналистам после выпуска.

18-летний пилот даже пропустил мировую премьеру фильма «Формула 1» в Нью-Йорке, где присутствовало большинство пилотов. Хотя гонки явно были приоритетом для итальянца, он всё же прилагал все усилия, чтобы не отставать в учёбе. Он также поддерживал хорошие отношения со своими одноклассниками и учителями и даже пригласил 25 из них на домашнюю гонку в Имоле.