Даниил Квят впервые в 2025 году закончил гонку IMSA

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, прокомментировал первый в этом году финиш в гонке.

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«Здорово наконец-то закончить гонку в этом году, это было очень важно для нас, и седьмое место показывает, что мы конкурентоспособны, мы были в игре на протяжении всей гонки. В целом, это была весёлая гонка, другие условия, но, возможно, немного менее весёлая, когда было жарко в течение дня, но нам всё равно пришлось держаться вместе, не сбиться с пути и продолжать атаковать. Из этой гонки можно извлечь много позитива, и я надеюсь, что мы сможем привнести в машину некоторые вещи, которые помогут нам сделать шаг вперёд в темпе», — заявил Даниил Квят.

Напомним, в шестичасовой гонке IMSA WeatherTech SportsCar Championship в Уоткинс-Глен экипаж Даниила Квята и француза Ромена Грожана занял седьмое место, что стало первым финишем для «гиперкара» Lamborghini SC63 в 2025 году.