Брэд Питт назвал максимальную скорость, до которой разогнался на болиде «Ф-1»

Голливудский актёр Брэд Питт поделился впечатлениями от пилотирования болида команды Формулы-1 «Макларен» MCL60. Прославленный актёр его протестировал в рамках промопрограммы премьеры фильма «Формула-1» на трассе в Остине.

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