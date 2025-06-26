Брэд Питт протестировал болид McLaren в Остине

Американский актёр Брэд Питт, который сыграл главную роль в фильме о Формуле 1 «F1. The Movie», сел за руль настоящей машины чемпионата мира. Коллектив McLaren устроил для голливудской звезды частные тесты на трассе в Остине, где актёр сел за руль болида 2023 года McLaren MCL60.

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Заезды состоялись по инициативе главы автоспортивного подразделения McLaren Зака Брауна, который пригласил Питта поучаствовать в частных тестах с участием действующего пилота Формулы 1 британца Ландо Норриса и ирландского юниора Алекса Данна, выступающего в текущем сезона в молодёжной моносерии Формула 2.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Отмечено, что перед тестами Брэд приехал в Великобританию и поработал в технологическом центре McLaren в Уокинге. Актёр прошёл процедуру подгонки сиденья, познакомился с инженерами, а также познакомился с техникой и трассой в рамках нескольких сессий работы на симуляторе.