Онопко отреагировал на комплимент знаменитого автогонщика Алонсо

Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Виктор Онопко отреагировал на комплимент знаменитого автогонщика Фернандо Алонсо. Ранее он признался, что в детстве следил за выступлениями Онопко в Испании.

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