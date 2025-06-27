Леклер раскритиковал болид Ferrari для 2026 года

«Не самая приятная гоночная машина»: Леклер — о болиде Ferrari для 2026 года
Пилот заводской команды Ferrari в Формуле 1 Шарль Леклер поделился первыми впечатлениями от болида, который коллектив готовит к сезону 2026 года. По итогам работы на симуляторе монегаск остался не очень доволен.
«Следующий год будет очень важным. В этом году у нас есть несколько обновлений, которые будут внедрены до конца сезона, и которые уже запланированы. В следующем году всё будет новое, поэтому нужно об этом думать, и это то, что мы, очевидно, делаем. Крайне важно начать с правильной ноги в следующем году. По итогам первой работы на симуляторе, скажем так, это не самая приятная гоночная машина, на которой мне доводилось ездить, но мы всё ещё находимся на этапе, когда проект относительно новый и всё может поменяться. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев ситуация значительно изменится, но я думаю, ни для кого не секрет, что правила на следующий год будут намного более, вероятно, менее приятными для водителей. Поэтому я пока не большой поклонник этой ситуации, но так оно и есть. Это вызов, но мне бы хотелось бороться за победу, максимально используя совсем другую машину, чем она есть сейчас. Но нравится ли мне она? Наверное, нет», — заявил Шарль Леклер Autosport.