Ферстаппен проведет гран-при Австрии без своего гоночного инженера

Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен на предстоящем Гран При Австрии впервые в своей карьере окажется в необычной ситуации — голландцу предстоит провести уик-энд без своего постоянного гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе, с которым пилот работает с момента перехода в Red Bull Racing.

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Как сообщают журналисты, Джанпьеро Ламбьязе будет отсутствовать в Шпильберге по «частным причинам». Детальной информации о том, почему именно специалист вынужден пропустить этап в Австрии, пресса не приводит, а австрийская команда никакого официального заявления об отсутствии гоночного инженера чемпиона не делала.

На время отсутствия Джанпьеро Ламбьязе его заменит Саймон Ренни — опытный гоночный инженер, который внутри Red Bull работал с несколькими гонщиками, а сейчас занимает пост руководителя группы по работе с симулятором.