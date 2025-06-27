Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом

Ферстаппена приглашали на съемки с Питтом для фильма.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался от эпизодической роли в фильме «Формула-1», сообщает The Telegraph.

Гонщики «Ф-1» появляются в кадре, поскольку съемки проходили во время уик-эндов.

Четырехкратному чемпиону предлагали принять участие в съемке дополнительной сцены в ночном клубе вместе с Брэдом Питтом, который играл пилота-ветерана Санни Хейса.

Макс отклонил предложение, а позже проигнорировал два показа картины для гонщиков – в Монако и Нью-Йорке.