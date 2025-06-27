Лиам Лоусон проехал круг по «Ред Булл Рингу» на тракторе

Новозеландский гонщик Visa Cash App Racing Bulls Лиам Лоусон накануне Гран При Австрии принял участие в необычном проекте. Вместе с популярным новозеландским блогером Джонни Балчиным, который живёт в Австрии, гонщик проехал круг по трассе на тракторе.

© autosport.com.ru

Облачённые в традиционные кожаные штаны ледерхозе — национальную одежду баварцев и тирольцев — два новозеландца сняли видеоблог на гоночной трассе, которая примет этап Формулы 1. Как заявил сам блогер, ему удалось даже устроить гонку на тракторах, которая, конечно, была чисто символическим соревнованием и не имела спортивной составляющей.

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, по итогам десяти прошедших этапов Формулы 1 в 2025 году Лиам Лоусон в личном зачёте занимает 18-е место — новозеландец набрал лишь четыре очка и опережает только трёх гонщиков, кто вообще ни разу не финишировал в топ-10.