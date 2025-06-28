Фанат бросил кроссовок в Хэмилтона во время автограф-сессии в Австрии
Один из поклонников бросил кроссовок в 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льиюса Хэмилтона из команды «Феррари» по время автограф-сессии на Гран-при Австрии.
Льюис вышел на пит-лейн, где собрались поклонники. И пока он направлялся к группе фанатов в него прилетел кроссовок. В сети предполагают, что один из зрителей хотел получить автограф на своей обуви.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.