Болид несколько раз перевернулся на гонке «Формула-2»

Спринтерская гонка «Формулы-2» в Австрии была остановлена вскоре после старта. Причиной стала серьезная авария, в которой перевернулся автомобиль.

Старт спринтерской гонки «Формулы-2» в Спилберге не предвещал неприятностей. Пилоты хорошо провели первый круг, но на втором круге произошел инцидент на повороте 3.

В борьбе за тринадцатое место сошлись три гонщика. Арвид Линдблад начал бороться с Люком Браунингом, а Сами Мегетуниф попытался воспользоваться этим и «нырнул» между ними. Линдблад не увидел водителя Trident и повернул в его сторону.

В итоге болид Мегетунифа отбросило в сторону, он несколько раз перевернулся и приземлился на трассе днищем вверх.

Из-за инцидента Линдблад и Браунинг не смогли продолжить движение. Макс Эстерсон не участвовал в аварии, но его болид был заблокирован во время инцидента, после чего заглох.

Гонку остановили красным флагом. Гонщики не пострадали. Затем соревнования продолжились.