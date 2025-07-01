Стала известна причина пропуска Вассером гонки гран-при Австрии

Шанталь Фонтан (урождённая Вассёр), мать руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра, скончалась в пятницу 27 июня. Об этом информирует Libra Memoria.

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Напомним, Вассёр покинул Шпильберг и пропустит гонку недавнего Гран-при Австрии. Пресс-служба итальянской команды тогда сообщала, что Фредерик был вынужден вернуться домой по личным причинам.

Сообщается, что прощальная церемония состоится в четверг, 3 июля.

Гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон на Гран-при Австрии показали третий и четвёртый результат соответственно. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Великобритании, состоится с 4 по 7 июля.