«Он провел ужасную гонку». Кристиан Хорнер – о будущем Юки Цуноды

«Он провёл ужасную гонку». Кристиан Хорнер – о будущем Юки Цуноды
После очередного слабого выступления Юки Цуноды в составе Red Bull, руководитель коллектива Кристиан Хорнер подтвердил, что японский гонщик находится под пристальным вниманием, особенно после неудачного Гран При Австрии.
Цунода финишировал последним в Шпильберге, несмотря на то, что именно на него Red Bull возлагала надежды после схода Макса Ферстаппена уже на первом круге. Темп на дистанции был слабым, а десятисекундный штраф за столкновение с Франко Колапинто лишь усугубил ситуацию. После девяти этапов в составе Red Bull на счету Цуноды лишь семь очков – для сравнения, Лиам Лоусон набрал больше только за один уик-энд в Австрии, выступая за Racing Bulls.
«Юки провёл ужасную гонку», – признал Хорнер в разговоре с RacingNews365. – Проблемы начались ещё в квалификации – первая попытка была неплохой, но затем он ошибся в первом повороте и оказался в хвосте. В гонке он застрял в трафике, получил штраф, и всё пошло по нисходящей. Внутри команды мы задаём себе все те же вопросы, что и вы: почему так происходит? Машина развивалась годами в определённом направлении, но сейчас мы должны понять, как можем помочь Юки и восстановить его уверенность перед Сильверстоуном».