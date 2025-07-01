«Он провел ужасную гонку». Кристиан Хорнер – о будущем Юки Цуноды

После очередного слабого выступления Юки Цуноды в составе Red Bull, руководитель коллектива Кристиан Хорнер подтвердил, что японский гонщик находится под пристальным вниманием, особенно после неудачного Гран При Австрии.

© autosport.com.ru

Цунода финишировал последним в Шпильберге, несмотря на то, что именно на него Red Bull возлагала надежды после схода Макса Ферстаппена уже на первом круге. Темп на дистанции был слабым, а десятисекундный штраф за столкновение с Франко Колапинто лишь усугубил ситуацию. После девяти этапов в составе Red Bull на счету Цуноды лишь семь очков – для сравнения, Лиам Лоусон набрал больше только за один уик-энд в Австрии, выступая за Racing Bulls.