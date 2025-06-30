Юки Цунода объяснил свой провал на гонке в Австрии

Юки Цунода: Я как будто первый раз сел за руль машины Формулы 1
Пилот Red Bull Racing Юки Цунода сравнил свои трудности за рулём RB21 с первым опытом пилотирования машины Формулы 1 после очередной сложной гонки.
В Австрии японец финишировал последним из классифицированных гонщиков. Цунода получил 10-секундный штраф за столкновение с Франко Колапаинто и в результате был вынужден заменить переднее крыло. Также Цунода стал единственным гонщиком, которого обогнали на круг дважды.
«Честно говоря, сам темп тоже очень плохой, – сказал Цунода Sky. – Мы совсем на том уровне, на котором я хочу быть. Трудно поверить, что я делаю всё совершенно неправильно. Но разница в темпе с конкурентами большая. Мне нужно выяснить, в чем причины. Сейчас действительно сложно найти причину. Я проверю данные. Трудно понять, что я делаю неправильно, по сравнению с Максом. Возможно, мне нужно найти другой подход, другую точку зрения. Гоночный темп был таким же, как в первый раз, когда я сел за руль машины Формулы 1! Дельта такая же! Трудно поверить, что я разучился пилотировать – у меня были сильные гонки в начале сезона на другой машине. Это та же машина – машина Формулы 1 – поэтому мне нужно выяснить, в чем причина».