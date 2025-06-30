Юки Цунода объяснил свой провал на гонке в Австрии

Пилот Red Bull Racing Юки Цунода сравнил свои трудности за рулём RB21 с первым опытом пилотирования машины Формулы 1 после очередной сложной гонки.

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В Австрии японец финишировал последним из классифицированных гонщиков. Цунода получил 10-секундный штраф за столкновение с Франко Колапаинто и в результате был вынужден заменить переднее крыло. Также Цунода стал единственным гонщиком, которого обогнали на круг дважды.