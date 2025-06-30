Оруджев ответил, был ли прав Хэмилтон, когда спорил с Ferrari насчет тактики

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о переговорах по радио пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона перед вторым пит-стопом на Гран-при Австрии. Напомним, спортсмен выразил несогласие с тактикой, предложенной ему командой. На 51-м круге дистанции Льюис дал понять, что не хочет проводить пит-стоп, поскольку до финиша остаётся всего 20 кругов, однако в ответ услышал категоричное «нет».

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