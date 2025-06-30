В календарь «Формулы-1» внесено изменение

Гран При Азербайджана 2026 года будет сдвинут на 24 часа раньше и пройдёт в субботу, по просьбе организаторов.

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Этап в Баку, изначально запланированный на воскресенье, 27 сентября, переносится на сутки вперёд из-за празднования в стране Дня памяти. Гонка состоится в субботу, 26 сентября. Это означает, что квалификация состоится в пятницу 25 сентября, тренировки в четверг 24 сентября, а пресс-конференция в среду 23 сентября.

Эта гонка станет одним из двух Гран При, которые пройдут в 2026 году по местному времени в субботу, вторым таким будет Гран При Лас-Вегаса.

Ранее Гран При Лас-Вегаса 2023 года стал первой субботней гонкой Формулы 1 с 1985 года. Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии 2024 года также прошли в субботу из-за Рамадана.