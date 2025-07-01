Жак Вильнев прокомментировал разногласия Хэмилтона с Ferrari

«Это странно». Жак Вильнёв – о разногласиях Хэмилтона с Ferrari
Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв отметил сложности в коммуникации внутри Ferrari и восхитился внутренней борьбой пилотов McLaren, подводя итоги Гран При Австрии.
Шарль Леклер завершил гонку третьим, в четвёртый раз за сезон поднявшись на подиум, однако отстал от победителя Ландо Норриса почти на 20 секунд. Льюис Хэмилтон приехал четвёртым – повторив свой лучший результат в этом сезоне, уступив напарнику около девяти секунд. Тем не менее, британец остался не до конца доволен решением команды позвать его в боксы на 50-м круге, в тот момент, когда он ехал впереди Леклера, уже совершившего свой второй и финальный пит-стоп. Подобные разногласия между пилотами и стратегами в Ferrari случаются не впервые: ранее в Монреале Леклер настаивал на стратегии с одним пит-стопом – но его проигнорировали.
«Ferrari в борьбе, оба пилота в очках, хороший результат, – прокомментировал Вильнёв в своих соцсетях. – Но снова странности в коммуникации между инженером и пилотом. В Монреале это был Леклер, теперь Хэмилтон. Это немного странно. Пилоты McLaren были вне конкуренции, но как они сражались друг с другом! С первой до последней секунды – всегда на грани. Пиастри в какой-то момент, может, и перегнул, пришлось немного его усмирить, но всё равно это было великолепное шоу. Что касается аварии Ферстаппена с Антонелли – это ошибка новичка. Кими должен был помнить про этот поворот, он же выступал здесь в Ф2. Там всегда резкое замедление. Но и опытные пилоты ошибались – он обязательно извлечёт урок».