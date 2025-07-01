Жак Вильнев прокомментировал разногласия Хэмилтона с Ferrari

Чемпион мира Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв отметил сложности в коммуникации внутри Ferrari и восхитился внутренней борьбой пилотов McLaren, подводя итоги Гран При Австрии.

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Шарль Леклер завершил гонку третьим, в четвёртый раз за сезон поднявшись на подиум, однако отстал от победителя Ландо Норриса почти на 20 секунд. Льюис Хэмилтон приехал четвёртым – повторив свой лучший результат в этом сезоне, уступив напарнику около девяти секунд. Тем не менее, британец остался не до конца доволен решением команды позвать его в боксы на 50-м круге, в тот момент, когда он ехал впереди Леклера, уже совершившего свой второй и финальный пит-стоп. Подобные разногласия между пилотами и стратегами в Ferrari случаются не впервые: ранее в Монреале Леклер настаивал на стратегии с одним пит-стопом – но его проигнорировали.