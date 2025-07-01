Руководитель Mercedes встал на защиту руководителя Ferrari

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф высказался в поддержку Фредерика Вассёра, ставшего в последние недели объектом повышенного внимания со стороны СМИ – особенно после сообщений о возможной смене руководства в Ferrari.

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Во время гоночного уик-энда в Канаде в итальянской прессе появились слухи о том, что дни Вассёра в Маранелло сочтены. Несмотря на то что в прошлом сезоне Скудерия до последнего боролась с McLaren за Кубок конструкторов, в нынешнем году итальянская команда заметно уступает своим конкурентам, а McLaren доминирует. Это дало почву предположениям о возможной замене Вассёра новым лидером.

После гонки в Австрии Вольфа спросили, не стоит ли Ferrari наконец сделать ставку на долгосрочную стабильность в руководстве. Австриец ответил: