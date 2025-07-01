Руководитель Mercedes встал на защиту руководителя Ferrari

«У Ferrari не будет руководителя лучше». Вольф встал на защиту Вассёра
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф высказался в поддержку Фредерика Вассёра, ставшего в последние недели объектом повышенного внимания со стороны СМИ – особенно после сообщений о возможной смене руководства в Ferrari.
Во время гоночного уик-энда в Канаде в итальянской прессе появились слухи о том, что дни Вассёра в Маранелло сочтены. Несмотря на то что в прошлом сезоне Скудерия до последнего боролась с McLaren за Кубок конструкторов, в нынешнем году итальянская команда заметно уступает своим конкурентам, а McLaren доминирует. Это дало почву предположениям о возможной замене Вассёра новым лидером.
После гонки в Австрии Вольфа спросили, не стоит ли Ferrari наконец сделать ставку на долгосрочную стабильность в руководстве. Австриец ответил:
«Похоже, что в некоторых командах дверь действительно вращается слишком быстро. По сути, из «динозавров» остались только Кристиан и я. В Формуле 1 нельзя купить время. Нужно дать руководителю возможность вникнуть, выстроить структуру. Сегодня мы вспоминали Жана Тодта. Если я не ошибаюсь, он пришёл в Ferrari в 1993 году, а первый титул команда завоевала только в 2000-м. На всё нужно время, и в автоспорте всё циклично. Фред – один из лучших менеджеров, которых я знаю. Если бы меня не было в Mercedes, я бы с удовольствием работал с ним. Он прямой, честный, не лезет в политику и прекрасно разбирается в автоспорте. Ему просто нужно доверие, чтобы выстроить организацию, которая не развалится в первый же кризис. Руководить Ferrari – это как тренировать футбольную сборную Италии. Если выигрываешь – ты Иисус Христос. Если проигрываешь – ты неудачник. Такая уж у них культура. И в этом, на самом деле, есть своя красота. В этом страсть, которую нужно принять. Возможно, Фреду просто нужно немного закалиться. А в остальном — ему нужно доверять. Лучше него у Ferrari всё равно никого не будет».