Названа слабость Ферстаппена, о которой редко говорят

Бывший пилот Формулы 1 Кристиан Альберс считает, что доминирование Макса Ферстаппена скрывает структурную проблему в составе Red Bull: ни один напарник голландца не способен приблизиться к его уровню. По мнению эксперта, дело не только в таланте Ферстаппена, но и в том, насколько радикально автомобиль нацелен на его стиль пилотирования.

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«Макс – это просто природный феномен, – заявил Альберс в подкасте De Telegraaf. – Он невероятно талантлив, но по-своему. Это видно в Австрии, да и вообще уже много лет: у него абсолютно иной стиль пилотирования, чем у большинства гонщиков. Это действительно поразительно».

Альберс подчеркивает, что уникальность Ферстаппена заключается не только в уровне мастерства, но и в способности справляться с машиной, которая не прощает ошибок:

«Он может ехать с невероятно агрессивно настроенной передней подвеской – настолько, что задняя часть машины еле справляется. Но важно понимать: только в таком конфигурации он и быстр».

Аналитик напоминает, что в прошлом, когда характер автомобиля был иным, Серхио Перес временами выглядел предпочтительнее: