Даниил Квят примет участие в тестах новичков «Формулы Е»

Российско-итальянский гонщик Даниил Квят, который в сезоне-2025 выступает за заводскую команду Automobili Lamborghini Squadra Corse в турнире IMSA в классе GT Prototype (GTP) в зачёте Michelin Endurance Cup, примет участие в тестах новичков Формулы Е.

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В рамках уик-энда чемпионата мира по гонкам электромобилей в Берлине состоятся заезды молодых пилотов, в которых примет участие и Квят. Даниила по-прежнему относят к новичкам, хотя спортсмен уже участвовал в подобных тестах и не раз, в том числе в составе DS Penske и NIO. Напарником пилота по этим тестам станет новобранец коллектива Никита Бедрин.

Напомним, российский пилот Никита Бедрин, выступающий под итальянской лицензией в молодёжной моносерии Формула 3 в составе немецкой команды AIX Racing, вошёл в программу развития молодых гонщиков DS Penske.