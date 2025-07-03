Ферстаппен-старший сравнил эксперта с безголовой курицей

Ферстаппен-старший жестко высказался о Дорнбосе на фоне слухов о Максе.

Отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал мнение нидерландского эксперта Роберта Дорнбоса – еще одного экс-гонщика чемпионата.

По словам Дорнбоса, в контракте Макса с «Ред Булл» есть не одна, а две опции расторжения. Роберт заключил, что пилот покинет команду в конце года.

«На самом деле есть две опции. Одна активируется, если Макс не в топ-2 в зачете пилотов. А если «Ред Булл» не в топ-3 среди конструкторов, активируется другая. Вторая опция завязана на третьем месте в зачете конструкторов – я на 100 процентов уверен, что она есть. Если конструктор больше не дает результат, то и Макс не может. А «Ред Булл» сейчас четвертый. Он уходит. Сказка «Ред Булл» в какой-то момент заканчивается, как бы ни хотелось видеть продолжение», – заявил эксперт Ziggo Sport.