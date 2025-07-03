Ральф Шумахер: Хорнер больше не подходит Red Bull Racing
Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что нынешний руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер больше не подходит на эту роль.
«Я бы сказал, что Red Bull Racing, как и многим другим успешным командам, например Mercedes, сейчас предстоят трудные времена. С моей точки зрения, со стороны, здесь нет гармонии. Я думаю, все это понимают, и вы видите это каждый уик-энд. Я думаю, что грядет серьёзная реорганизация. Лично я знаю, что Хорнер не одобрил бы мои слова, но я не верю, что он по-прежнему является подходящим человеком для того, чтобы вести за собой Red Bull Racing. Он показал, что его решения привели к ситуации, в которой они сейчас находятся. Я бы не назвал это проблемой, но он изо всех сил пытается набрать людей в команду и поддерживать высокую мотивацию. Это то, что мне интересно», — цитирует Ральфа Шумахера издание GPblog.