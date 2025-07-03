Испанский мотогонщик погиб в возрасте 20 лет во время тестовых заездов

Испанский мотогонщик команды Laglisse Борха Гомес погиб на 21‑м году жизни, попав в аварию в первой сессии свободных заездов на трассе Маньи‑Кур во Франции, сообщает в соцсетях пресс‑служба Laglisse.

6 июля на Маньи‑Кур должен пройти третий этап чемпионата Европы. По информации AS, в четверг во время заезда Гомес упал со своего мотоцикла Honda, на которой он лидировал в чемпионате. В результате инцидента гонщик погиб.