Хэмилтон может установить карьерный антирекорд на Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон может установить антирекорд на предстоящем Гран-при Великобритании. После Гран-при Австрии 2025 года Хэмилтон не поднимался на подиум уже на протяжении 13 этапов подряд.

Это является повторением худшей серии для британского гонщика в карьере. В последний раз Хэмилтон поднимался на подиум на Гран-при Лас-Вегаса 2024 года.

Лучшим результатом Хэмилтона в «Феррари» на данный момент является четвёртое место в основной гонке — он финишировал на нём дважды, в Имоле и Австрии. Льюис располагается на шестой позиции в личном зачёте.

При этом на счету Хэмилтона есть победа в спринте на Гран-при Китая.