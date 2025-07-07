Призеры гран-при Великобритании получили уникальные трофеи из Lego

На подиуме Гран При Великобритании гонщики, занявшие первые три места, получили не только традиционные награды, но и эксклюзивные копии трофеев, полностью собранные из кубиков Lego. Необычный жест стал частью новой коллаборации между чемпионатом и легендарным производителем конструкторов, приуроченной к 75-летию Формулы 1.

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Каждый из трех призёров в Сильверстоуне получил персональный трофей, собранный вручную из фирменных кубиков. Победителю гонки, помимо престижного Золотого кубка Королевского автомобильного клуба, был вручен золотой Lego-трофей, созданный из более чем 2700 деталей и весом чуть более двух килограммов. Второе и третье места получили белые версии кубков с элементами красного и синего цветов.

Кроме того, был предусмотрен четвёртый трофей – для победившей команды. Эта версия, окрашенная в чёрный с золотыми акцентами, символизирует техническое совершенство и командную работу.

Презентация всех четырёх трофеев состоялась непосредственно на трассе в Сильверстоуне всего за час до старта гонки. По информации Lego, над созданием трофеев трудились семь мастеров в модельной мастерской в Биллунне. На сборку всех наград ушло в общей сложности 210 часов.