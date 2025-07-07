Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд в «Формуле-1»

Немецкий пилот Sauber Нико Хюлькенберг прервал антирекордную серию по числу гонок Формулы 1 без подиумов, а вот его соперник по борьбе на третье место на Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон, наоборот, отличился личным антидостижением.

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Гонка в Сильверстоуне стала для 40-летнего британца 14-й подряд без финиша в призовой тройке. В последний раз он был на подиуме в ноябре прошлого года в Лас-Вегасе. Впервые за 19 лет в Ф1 Хэмилтон так долго остаётся без кубков.

Кроме того, семикратный чемпион мира впервые с 2013 года финишировал вне топ-3 на домашнем Гран При Великобритании.