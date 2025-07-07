Ферстаппен оценил свое выступление на «Сильверстоуне».

© Sports.ru

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании, отметив, что с учетом отсутствия стабильности болида и нехватки прижимной силы в любом случае вряд ли бы смог добиться чего-то большего, чем 5-е место, на котором он закончил гонку.