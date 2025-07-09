Хорнер уволен с поста руководителя Red Bull

Хорнера уволили из «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер покидает свой пост. По информации RacingNews365, боссы «Ред Булл» приняли решение прекратить сотрудничество с Хорнером и заменить его до Гран-при Бельгии. Контракт Хорнера с «Ред Булл» был рассчитан до 2030 года.

Кристиан Хорнер работал в «Ред Булл» с момента дебюта команды в «Формуле-1» в 2005 году. Он присоединился к проекту, перейдя из команды «Арден» в «Формуле-3000», и на тот момент являлся самым молодым руководителем команды «Формулы-1».

Под руководством Хорнера команда «Ред Булл» восемь раз выиграла чемпионат – по четыре титула завоевали Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен.

По информации нидерландского журналиста Эрика ван Харена, Хорнера заменит нынешний руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекьес.