Лиам Лоусон в 2025 году вернется за руль Red Bull

Новозеландский гонщик Формулы 1 Лиам Лоусон, который лишился места в Red Bull после Гран При Китая, вернётся за руль болида австрийской команды. Пилоту доверят чемпионский болид Red Bull RB7 — машину 2011 года, на которой немец Себастьян Феттель завоевал свой второй чемпионский титул в Формуле 1.

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На болиде, окрашенном в цвета Visa Cash App Racing Bulls, Лоусон примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Лиам и машина Red Bull станут одними из нескольких представителей чемпионата мира, отмечающих своим присутствием 75-летие Формулы 1. В заездах также поучаствуют голландский пилот Патрик Фризахер и шотландец Дэвид Култхард.