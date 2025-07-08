Лиам Лоусон в 2025 году вернется за руль Red Bull

Лиам Лоусон в 2025 году вернётся за руль Red Bull
Новозеландский гонщик Формулы 1 Лиам Лоусон, который лишился места в Red Bull после Гран При Китая, вернётся за руль болида австрийской команды. Пилоту доверят чемпионский болид Red Bull RB7 — машину 2011 года, на которой немец Себастьян Феттель завоевал свой второй чемпионский титул в Формуле 1.
На болиде, окрашенном в цвета Visa Cash App Racing Bulls, Лоусон примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Лиам и машина Red Bull станут одними из нескольких представителей чемпионата мира, отмечающих своим присутствием 75-летие Формулы 1. В заездах также поучаствуют голландский пилот Патрик Фризахер и шотландец Дэвид Култхард.
«Продолжая праздновать 75-ю годовщину Формулы 1, мы с нетерпением ждём возвращения на Фестиваль скорости в Гудвуде вместе с Oracle Red Bull Racing. Я в восторге от того, что Лиам Лоусон на болиде Формулы 1 отправится на подъём на холм в Гудвуде, поскольку это будет знаковый момент, которым мы поделимся с такими страстными и преданными фанатами автоспорта», — заявил генеральный директор Visa Cash App Racing Bulls Питер Байер.