Российский гонщик прокомментировал аварии на гран-при Великобритании

Егор Оруджев прокомментировал аварии на Гран При Великобритании
Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал две аварии на Гран При Великобритании.
«Авария Лоусона и Окона — гоночный инцидент. Окон оказался в «коробке». Лоусон не мог видеть, что внутри сразу две машины — места он оставлял под одну. Цунода понятия не имел, что справа несётся Лоусон. Думаю, Лиама он даже не видел. Так что это самый что ни на есть гоночный инцидент, где в целом на каждом лежит своя вина. Должен ли был кто-то действовать по-другому в ситуации с Хаджаром и Антонелли? Нет, в этом и заключаются опасность и трудность пилотирования в дождь. Ты реально ничего не видишь. Кими также ничего не видел перед собой — просто он делал больше запаса. И тут уже включается простое «быстрее тот, кто меньше бздит», но если ты в плотной группе «не бздишь», то есть вероятность в кого-то приехать», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».