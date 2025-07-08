Red Bull посадит киберспортсмена за руль реального болида «Формулы-1»

Киберспортсмен Себастьян Джоб из Oracle Red Bull Sim Racing сядет за руль реальной машины Формулы 1 на историческом параде F1 75 на Фестивале скорости в Гудвуде в рамках празднования юбилея чемпионата мира.

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Себи впервые сядет за руль чемпионского Red Bull RB8 образца 2012 года, который Себастьян Феттель в сезон выступления на нём назвал «Эбби», после съёмок документального сериала Game to Glory: Level Up на Red Bull Ring в прошлом году, в котором он стал первым известным профессиональным кибергонщиком, управлявшим автомобилем Формулы 1.