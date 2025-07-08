Red Bull посадит киберспортсмена за руль реального болида «Формулы-1»

Red Bull посадит симрейсера за руль реального болида Формулы 1
Киберспортсмен Себастьян Джоб из Oracle Red Bull Sim Racing сядет за руль реальной машины Формулы 1 на историческом параде F1 75 на Фестивале скорости в Гудвуде в рамках празднования юбилея чемпионата мира.
Себи впервые сядет за руль чемпионского Red Bull RB8 образца 2012 года, который Себастьян Феттель в сезон выступления на нём назвал «Эбби», после съёмок документального сериала Game to Glory: Level Up на Red Bull Ring в прошлом году, в котором он стал первым известным профессиональным кибергонщиком, управлявшим автомобилем Формулы 1.
«Я невероятно горд и польщён тем, что снова сяду за руль RB8, особенно на таком историческом мероприятии, как празднование 75-летия Формулы 1 на Фестивале скорости в Гудвуде. Никогда в жизни я не ожидал оказаться в таком положении, поэтому я собираюсь по-настоящему насладиться этим моментом. Огромное спасибо команде за предоставленную мне возможность, я с нетерпением её жду!», — заявил Себастьян Джоб.