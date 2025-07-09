Объявлено имя нового главы Red Bull Racing

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, а его пост займёт руководитель Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис.

«Последние полтора года были для меня настоящей привилегией возглавлять команду вместе с Питером. Внести свой вклад в рождение Racing Bulls вместе со всеми нашими талантливыми сотрудниками – это было невероятное приключение. Дух всей команды невероятен, и я твёрдо убеждён, что это только начало. Алан – идеальный человек, чтобы взять на себя руководство и продолжить наш путь. Он знает команду досконально и всегда был важной опорой наших первых успехов», — заявил Лоран Мекис.

Нынешний гоночный директор Visa Cash App Racing Bulls Алан Пермейн в ходе перестановок повышен до руководителя итальянского команды, в который он не так давно пришёл на работу.