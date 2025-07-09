Хэмилтон высказался после карьерного антирекорда

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги недавнего Гран-при Великобритании, где он показал четвёртый результат. В Сильверстоуне британец установил карьерный антирекорд. Спортсмен не поднимался на подиум уже на протяжении 14 этапов подряд. Впервые за 19 лет в «Королевских гонках» Льюис так долго остаётся без кубков.

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