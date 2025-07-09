Комментатор Башмаков оценил увольнение Хорнера из Red Bull

Башмаков высказался об увольнении Хорнера.

Российский комментатор Владимир Башмаков поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

Башмаков считает, что причиной ухода Хорнера стало нежелание работать с ним Макса Ферстаппена, в том числе учитывая то, что у Хорнера уже давно существует конфликт с его отцом Йосом Ферстаппеном.