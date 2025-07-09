«Спасибо за всё, Кристиан»: глава Red Bull прокомментировал увольнение Хорнера
Генеральный директор Red Bull GmbH Оливер Минцлафф поблагодарил бывшего руководителя команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера, который был уволен после Гран При Великобритании.
«Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его исключительную работу на протяжении последних 20 лет. Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд Формулы 1. Спасибо тебе за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — заявил Оливер Минцлафф в официальном сообщении компании.
Напомним, новым главой австрийской команды станет руководитель Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис, которого на посту главы итальянского коллектива заменит Алан Пермейн.