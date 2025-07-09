Глава Red Bull прокомментировал увольнение Хорнера

Генеральный директор Red Bull GmbH Оливер Минцлафф поблагодарил бывшего руководителя команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера, который был уволен после Гран При Великобритании.

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«Мы хотели бы поблагодарить Кристиана Хорнера за его исключительную работу на протяжении последних 20 лет. Благодаря своей неутомимой преданности делу, опыту, профессионализму и инновационному мышлению он сыграл ключевую роль в превращении Red Bull Racing в одну из самых успешных и привлекательных команд Формулы 1. Спасибо тебе за всё, Кристиан, ты навсегда останешься важной частью истории нашей команды», — заявил Оливер Минцлафф в официальном сообщении компании.

Напомним, новым главой австрийской команды станет руководитель Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис, которого на посту главы итальянского коллектива заменит Алан Пермейн.