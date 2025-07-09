Гендиректор Ferrari рассказал о будущем Вассера

Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья рассказал о положении дел касаемо будущего руководителя команды Фредерика Вассёра. Винья присутствовал на Гран При Великобритании, где проходили переговоры.

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«Мне нравится видеть команду единой. Мне нравится быть с людьми, потому что именно они всегда меняют ситуацию к лучшему. Команды становятся сильнее, преодолевая трудности. Единство — это сила, и в Ferrari это чувствуется. Будущее Вассёра? Он руководитель команды, сейчас июль, и мы ведём переговоры. Мы просто пообедали вместе...» — сказал Винья в интервью Sky Italia.

Отвечая на вопрос о своих переговорах с генеральным директором Ferrari, Вассёр сказал:

«Мне нечего добавить к тому, что вы обсуждали с мистером Винья».

Будущее Вассёра оказалось в центре внимания после того, как итальянские СМИ сообщили, что Ferrari рассматривают возможность его замены на фоне крайне неудачного начала сезона 2025 года для команды.