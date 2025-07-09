Хорнера уволили из Red Bull без объяснения причин

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл рассказал, что руководство «Ред Булл» не назвало бывшему руководителю команды Кристиану Хорнеру детальные причины его увольнения, о котором было объявлено утром в среду, 9 июля.

«Я ещё пообщаюсь с Кристианом позднее сегодня. Я отправил ему сообщение, в котором написал, что мне было жаль прочитать эту информацию. Я сказал ему: «Можем ли мы поговорить перед тем, как я выйду в эфир?» Чтобы я мог знать больше про его точку зрения. Он сказал, что ему не назвали причин, почему его уволили. Так что это единственная информация, которая у меня есть», — заявил Брандл в интервью Sky Sports.