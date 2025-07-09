Хорнер не сдержал эмоций, прощаясь с сотрудниками Red Bull

Корреспондент Sky Sports Дэвид Крофт рассказал, как прошло прощание Кристиана Хорнера с сотрудниками «Ред Булл» на базе команды.

«Насколько мы знаем, речь Кристиана Хорнера утром на базе была очень эмоциональной, и сам Кристиан был на эмоциях и в какой-то момент расплакался. В конце речи последовала массовая овация со стороны сотрудников, которые очень лояльны к нему, ведь он помог добиться успеха, бонусов и чемпионской славы», — приводит слова Крофта сайт Sky Sports.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.