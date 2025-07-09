Cadillac потроллил фанатов «Формулы-1»

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила, что после завершения спортивных, технических и коммерческих экспертиз проект General Motors о создании команды Cadillac в чемпионате мира получил официально одобрение. Информации о пилотах нет, кроме многочисленных слухов, на которые с юмором отреагировали авторы официальных соцсетей нового коллектива.

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«Раскрыт состав пилотов Cadillac в Формуле 1 на 2026 год! Если вам интересны реальные новости о гонщиках, то ничего нового нет. Планировалось провести переговоры с несколькими гонщиками в Сильверстоуне, но мы ничего о них не знаем. Как только появятся новости об этом, мы опубликуем их здесь для вас», — гласит официальное заявление на странице команды в соцсети X.

Своё сообщение команда в аккаунте проиллюстрировала изображением с надписью «Медиафайл не отображается. Это изображение было удалено в ответ на жалобу правообладателя».