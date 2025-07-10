Стала известна причина увольнения Хорнера из Red Bull

После Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, а его пост займёт руководитель Visa Cash App Racing Bulls Лоран Мекис.

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Официально не озвучена причина ухода специалиста, поэтому в разных СМИ циркулируют разные версии увольнения топ-менеджера. По информации Auto Motor und Sport, одной из ключевых причин для принятия решения стал продлённый в 2024 году контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом, несмотря на невыразительные результаты гонщика, который не соответствовал своему напарнику Максу Ферстаппену.

В итоге Перес был уволен, однако из-за наличия контракта Red Bull пришлось потратиться на отступные для Серхио. Пришедший ему на замену новозеландец Лиам Лоусон также не оправдал надежд, так что эти контрактные решения в том числе сыграли против Кристиана Хорнера.